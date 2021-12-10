Uyku apnesini ciddiye alın

Atilla Kara, uykuda solunumun durması olarak tanımlanan uyku apne sendromunun inme, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden birçok hastalığa yol açtığına dikkat çekti.

Uyku apne sendromunun tedavi edilmezse sağlığı tehdit edici sonuçlar doğuracağını ifade eden Uzm. Dr. Kara, “Hem beyin damar hastalıkları, hem de kalp hastalıklarına neden olabilen uyku apne sendromu; kalp damar hastalıkları, tansiyon, diyabet, obezite kadar önemli sağlık sorunu ve ciddi bir risk fakto¨ru¨du¨r. Gece, ani o¨lu¨m sebebine yol açabilen uyku apne sendromunda farkındalık çok önemlidir. Uyku apne sendromunu basit bir horlama, nefes durması ya da çok iyi uyku olarak du¨s¸u¨nmemek ve ciddiye almak gerekmektedir. Çünkü uyku apnesi, inme veya kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir” dedi.

"Uyku apnesinin tespiti için polisomnografi testi şart"

Uyku apne sendromunun kesin tanısı için polisomnografi anlamına gelen uyku testinin yapılması gerektiğini açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Uyku testinin amacı, uyku bozukluklarının nedenleri hakkında bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Uyku testi, hastanede kurulan özel bir uyku laboratuvarında, gece gerçekleştirilmektedir. Uyku testi anında hastanın, beyin dalgaları, göz hareketleri, solunumu, kalp elektrosu, kasların aktivitesi o¨lc¸u¨lmektedir. Çıkan sonuca go¨re hastaya teşhis konarak, tedavisine başlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Uyku laboratuvarlarında uygulanan diğer şikâyetler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Atilla Kara, “Uyku laboratuvarlarında; uyku bozuklukları, gündüz uyku hali, uykuda nefesin kesilmesi, huzursuz uyku, horlama ve uyku apnesi şikayetlerine yönelik test yapılmaktadır” diye konuştu.