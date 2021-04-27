Uyuşturucu aranan araçtan tarihi eser çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araçta uyuşturucu arayan ekipler, tarihi eser ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceği ihbarını aldı. Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta uyuşturucu madde arama köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda, aracın motor kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet İslami dönem altın sikke, 3 adet bronz mühür, 3 adet yüzük kaşı, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet kurşun medusa başı, 2 adet bronz baskı, 1 adet heykel başı bronz ip baskılı, 1 adet heykel başı aplik bronz, 1 adet bronz obje, 6 adet bronz kandil, 3 adet kandillere ait parçalar, 1 adet hayvan figüranı, 8 adet gümüş Helenistik dönem taklidi sikke, 1 adet sikke kalıbı ve 2 adet amulet taş altın ele geçirildi.

Şüpheli S.A. gözaltına alına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.