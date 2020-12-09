Uyuşturucu haplar duvarın içinden çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin duvarları içerisine saklanmış ve üzerine beton dökülerek kapatılmış 5 bin 147 adet extacy uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, V.Y. isimli şahsın Buluttepe Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Ekipler, 2 farklı noktayı tespit ederek üzeri beton ile kaplanan duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Kırılan duvar içerisine jelatin ile kaplanmış 3 ayrı paket halinde gizlenmiş 5 bin 147 adet extacy uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.