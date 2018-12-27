Uyuşturucu satıcıları trafik uygulamalarında yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya-İskenderun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Narkotik ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplam 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.