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Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.7 gram eroin ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Hatay Havalimanı kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin, 2.7 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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