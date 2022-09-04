Uyuşturucuyu balkondaki asmaya gizlemiş

Hatay'ın Hassa ilçesinde balkondaki üzüm asmasına gizlenmiş 172 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Akbez Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (23) isimli şahsın evine yapılan baskında, balkondaki üzüm asmasına gizlenmiş 172 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.A. gözaltına alındı.