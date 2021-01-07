İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyu "Cesur" buldu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde narkotik köpeği "Cesur" ile bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde narkotik köpeği "Cesur" ile bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Boynuyoğun Mahallesi'nde ikamet eden M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince ‘Cesur' isimli narkotik köpeği ile birlikte şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 20 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.


Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.