İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyu turşu bidonlarında saklamış

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 3 kök Hint keneviri ile 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 3 kök Hint keneviri ile 800 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları sonucunda, D.H. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 metre uzunluğunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ve turşu bidonları içinde kurutulmuş 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli D.H. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.