Üzerine metal kiriş düşen işçi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıseki Organize Sanayi Bölgesinde demir çelik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Mehmet Sapan (36) çelik imalat atölyesinde çalıştığı sırada üzerine düşen metal kirişin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.