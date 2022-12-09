İhlas Haber Ajansı

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Vali Doğan: "Altınözü Enek OSB yatırımcıların gözdesi olacak"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Altınözü Enek Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcıların gözde noktalarından biri olacağını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Altınözü Enek Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcıların gözde noktalarından biri olacağını söyledi.


Hatay'ın Altınözü ilçesinde 185 hektar alan üzerine kurulacak olan Enek Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı Vali Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda yetkililerden bilgi alan Vali Doğan, yatırımcıların gözde noktalarından biri olacak olan Enek Organize Sanayi Bölgesinin Hatay'a ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.


Toplantıya, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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