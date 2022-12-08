Vali Doğan: "Büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 98 yaşındaki Mehmet Şükrü Vural'ı makamında ağırlarken, "Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Doğan, Antakya ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet Şükrü Vural ve ailesini makamında ağırladı. Misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, “Yaşamları boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeyle bizlere önderlik etmekte olan deneyimlerinden faydalandığımız, geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Büyüklerimize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Vural ise nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.