Vali Doğan Dörtyol'da korona denetimi yaptı

Korona virüs vakalarının önüne geçmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Doğan, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, Payas İlçe Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kurum amirleri, oda başkanları eşlik etti.