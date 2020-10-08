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Vali Doğan Dörtyol'da korona denetimi yaptı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığı Covid-19 Ek Tedbirleri Genelgesi uyarınca, “Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim” mottosuyla gerçekleştirilen denetimlerde, salgınla olan mücadelede hep birlikte hareket edebilmek amacıyla Dörtyol ilçesinde esnaf ve vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.


Korona virüs vakalarının önüne geçmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Doğan, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.


Denetimlerde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, Payas İlçe Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kurum amirleri, oda başkanları eşlik etti.

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