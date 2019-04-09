Vali Doğan, Erzin OSB alanını inceledi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2018 yılı Kasım ayında temeli atılan Erzin ilçesindeki OSB'de incelemelerde bulundu.

Erzin OSB inşaat alanına giden Vali Doğan, ilk olarak Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, sorumlu inşaat firması yetkilileri ve YİKOB personelinin katıldığı kısa bir brifing ile devam eden çalışmalar ve gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Erzin OSB inşaat alanını gezen Vali Doğan burada sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

2009 yılında tüzel kişilik kazanan Erzin OSB'nin imar planı ve altyapı projeleri tamamlanarak genişleme alanı ile birlikte toplamda onaylanan 3.750.000 metrekarelik alanın yatırım yapmak isteyen sanayicilere ön tahsisi yapıldığı, tamamlandığında yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkanı oluşturmasının beklendiği kaydedildi.