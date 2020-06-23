Vali Doğan, Erzin sahilinde incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) “2018 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Programı” çerçevesinde desteklenen Erzin ilçesi sahilindeki Burnaz Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Doğan, plajın doğal kimliği ve 6 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın sayılı kumluk plajlarından biri olduğunu belirterek, Hatay'ın doğal güzellikler açısından şanslı bir il olduğunu söyledi.

Ziyarette Vali Doğan'a Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci ve Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu eşlik etti.