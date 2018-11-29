Vali Doğan: "Esnafımız piyasanın güçlü figürlerindendir”

Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Doğan, “Ülkemizde ekonomik ve toplumsal hayatının önemli aktörlerinden olan biri esnaf ve sanatkarlarımız, kalkınmanın dengeli biçimde sağlanması, dağıtılması ve sürdürülmesine katkı yapmaktadır. Öte yandan esnafımız, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında oynadıkları aktif rol ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek yapıları ile de piyasanın güçlü figürlerindendir” dedi

Başkan Teksöz ise Vali Doğan'a Hatay'da başladığı görevinde başarılar dileyerek, kentle ilgili atılacak bütün adımlarda var güçleriyle Vali Doğan'ın yanında olacaklarını söyledi.