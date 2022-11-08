Vali Doğan: "Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in ailesini ziyaret ederek, “Her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Doğan, taziye ziyaretinde şehidin ailesi ile bir araya gelip acılarını paylaşarak, “Aziz şehidimiz Fırat Güner ve diğer tüm şehitlerimize Allahtan rahmet ve siz değerli ailesine sabırlar diliyorum. Şehitlerimiz vatan ve bayrak uğruna, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamaları için yapmış oldukları fedakarlıkları anlatmaya kelimeler yetmez, Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet, makamları ali olsun. Onlar bu kutsal yolda yürürken çok kıymetli ailelerini de bizlere emanet bıraktılar. Bizlerde gerek devlet, gerekse millet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Taziye ziyaretinde Vali Doğan'a, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tarık Çetin ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili eşlik etti.