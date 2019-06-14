Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"

Hatay Valisi Rahmi Doğan Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Vali Doğan Jandarma Teşkilatı'nın milletin refahı için emek sarf eden bir teşkilat olduğunu söyledi.

Vali Doğan'ın makamında gerçekleşen ziyarete Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyet katıldı. Vali Doğan, 180 yılın Jandarma Teşkilatı için çok önemli bir birikim olduğunu belirterek, “Jandarma Teşkilatı, 14 Haziran 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile devletin yeniden yapılandırılmaya başladığı bir dönemde kuruldu. O günden bugüne 180 yıl çok önemli bir birikim. 180 yıldır Jandarma Teşkilatı bu topraklarda milletini, devletini huzur içinde yaşatmak için her türlü tedbiri alıp, yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan, gayret gösteren bu uğurda ter döken ve milletin refahı için bu uğurda emek sarf eden bir teşkilat. Ben teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum, inşallah nice yıllara diyorum” dedi.

Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ise, Vali Doğan'a Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan programlarla ilgili bilgiler verdi.