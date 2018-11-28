Vali Doğan muhtarlarla buluştu

Vali Doğan, Antakya ve Defne ilçeleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, muhtarlar aracılığıyla vatandaşların sorunlarına ulaşabildiklerini söyledi. Vali Doğan, “Muhtarlar bizim halka ulaşabildiğimiz noktalar, dolayısıyla bizim bazen günlük meşakkatlerden haberimiz olamayabilir. Bazen hızlı süreçler geçiriyor olabiliriz, bazen ülkedeki farklı olaylardan dolayı bilgi sahibi olamadığımız bir takım konular olabilir. Dolayısıyla hem bu olaylardan haberdar olmak hem de vatandaşımızın ahvalini öğrenme imkanına ulaşmış oluyoruz. Bugün yaptığımız bu toplantıda hem tanışma hem varsa sorunlarınız bunları karşılıklı istişare çerçevesinde nasıl çözeriz, nasıl sonlandırırız, ne gibi çözümler üretiriz diye birlikte konuşacağız. Daha önceki toplantı tutanaklarına baktım genellikle talepler altyapıyla ilgili talepler, kanalizasyonla ilgili talepler, eğitimle ilgili talepler. Bunlar sadece Hatay`ın sorunları değil bunlar Türkiye'nin genel gündemde olan sorunları ama geçmiş yıllara göre baktığımızda diğer yıllara oranla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birkaç kat büyüdüğünü milletin refah seviyesinin birkaç kat büyüdüğünü görebilirsiniz” dedi.

Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini ifade eden Vali Doğan, şöyle devam etti:

“Özellikle Hatay anlamında baktığımızda hemen yanı başımızda devam eden bir operasyon var. Dünyanın 7 düveli toplanmış ve Suriye'de bir takım hatlar peşinde bir takım imkanlarla fırsatlar yakalama amacıyla bir mücadele devam ediyor. Tabi ülkemizinde devam ettirdiği bir takım mücadeleler var. Bunlar tamamı milletimizin huzuru devletimizin beksasıyla ilerleyen hususlar. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir adım geri dursa Reyhanlı´da, Kilis´te, Antep´te roketatarlar bombalar kendi illerimizde, ilçelerimizde görülmeye başlıyor. Dolayısıyla ülkede güvenliği anlamda, sınır güvenliği anlamında bir takım operasyonlar var ve bu operasyonları da yapıyoruz. 11 kilometreden buraya gelip haklar elde etmeye çalışan uluslararası güçler varken Türkiye´nin yanı başında olan olaylara sessiz kalması, görmezden gelmesi mümkün değildir” dedi.

“Büyüyeceğiz, güçleneceğiz”

Ülke üzerinde ekonomik baskılarında olduğunu söyleyen Vali Doğan, “Ülkemizde bayağı ekonomik baskı var bu ekonomik baskılar psikolojik olarak bertaraf edilmiş durumdadır. Artık iş adamlarımız esnafımız şunu gördü ki Türkiye Cumhuriyeti´nin sağlıklı bir bünyesi var, bu sağlıklı bünye içerisinde de üreten bir toplumu diz çöktürme imkanı olmadığını ortaya çıkmış durumdadır. Dolayısıyla millet olarak ülke olarak büyüyeceğiz, güçleneceğiz ve bin yıldır ecdattan gelen bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek açısından da bu topraklarda çok güçlü olmamız lazım, bunun hazırlığı, bunun çalışması içerisindeyiz. Gelecek nesillere daha üretken bir Türkiye bırakabilmek için çok çalışmamız lazım” diye konuştu.

Hatay'ın güvenli bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Doğan, “Güvenlikle ilgili çok önemli tedbirler aldık. Hatay güvenli bir şehrimizdir. Turizm açısından geçen seneki verilere baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz. Ayrıca ülke olarak bir seçim sürecine girmekteyiz. Biz valilik olarak seçim sürecinin sağlıklı geçmesi ve vatandaşlarımızın sandığa hür iradelerini yansıta bilmeleri için gereken tedbirleri alacağız. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için gereken tedbirleri almaktır” dedi.

Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantının devamında, Vali Doğan muhtarların kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya, vali yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman da katıldı.