Vali Doğan Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

Vali Doğan'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım kuruluşu RAF tarafından temeli atılan ve 2017 yılında açılışı yapılan Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

Vali Rahmi Doğan ve beraberindeki heyeti Reyhanlı Eğitim Köyü'nde Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu ve Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer karşıladı.

Toplam 900 Suriyeli savaş mağduru çocuğa eğitim ve barınma hizmeti verilen Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki çalışmaları inceleyen Vali Doğan, tesiste bulunan 3 okul binasını da ziyaret ederek öğrencilerin eğitim faaliyetleri ile alakalı bilgi aldı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nün savaş mağduru Suriyeli çocuklara yönelik vermiş olduğu eğitim, barınma ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin devam etmesi gerektiğini belirten Vali Rahmi Doğan, tesisin kurulmasına öncülük eden İHH İnsani Yardım Vakfı ile Yetim Vakfı yetkililerini tebrik etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Salih Altun, Hatay MKÜ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya ile Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'da hazır bulundu.