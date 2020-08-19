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Vali Doğan, Reyhanlı'da esnaf ziyareti yaptı virüs tedbirlerini hatırlattı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinde esnafı ziyaret ederek korona virüsle ilgili tedbirlere dikkat edilmesini istedi.


Vali Doğan, ilçede esnafları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Korona virüs mücadelesini hep birlikte kenetlenip yenmemiz lazım. Herkes kurallara dikkat ettiği takdirde en kısa zamanda bu virüsü yeneceğimize inanıyorum" dedi. Vali Doğan, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.


Vali Rahmi Doğan'ın Reyhanlı programına Kaymakam Ali Candan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, Reyhanlı Belediye Başkan Vekili Abdo Uncu ile Ticaret Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu da eşlik etti.

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