İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Doğan, Samandağ-Arsuz arasında yapımı süren yol çalışmalarını inceledi

Vali Rahmi Doğan, Hatay’ın turizm faaliyetlerine önemli katkılar yapması beklenen Samandağ-Arsuz yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Rahmi Doğan, Hatay'ın turizm faaliyetlerine önemli katkılar yapması beklenen Samandağ-Arsuz yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Samandağ ilçesi ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Doğan, yüzde 35 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan yol çalışmaları konusunda ilçe kaymakamlarından ve yüklenici firma yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.


Vali Doğan'a incelemelerde, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.