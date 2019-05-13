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Vali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı YİBO Geçici Barınma Merkezi’nde Bayırbucak Türkmenleriyle iftarda bir araya geldi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı YİBO Geçici Barınma Merkezi'nde Bayırbucak Türkmenleriyle iftarda bir araya geldi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı YİBO Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Doğan, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, kamp idaresi ve Türkmen temsilciler tarafından karşılandı. Kamp sokaklarında dolaşıp ailelere misafir olan Doğan, kamp içerisindeki misafir çadırında Türkmen temsilcilerle iftarını yaptı. Türkmen ailelerin sorunlarını dinleyen Doğan, yetimlerin eğitim gördüğü merkezi de ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karağan, İl Sağlık Müdürü Umut Tiryaki, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da hazır bulundu.

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