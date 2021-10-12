Vali Doğan ve AFAD Başkanı Sezer briket evleri inceledi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ile birlikte İdlib bölgesinde yapımı biten ve devam eden briket evlerde incelemelerde bulundu.

Suriye'de iç savaşta evlerini kaybeden ailelerin güvenli bir bölgede yaşaması için İdlib kırsalında, yapımına başlanan briket evlerde inceleme yapan Doğan ve Sezer burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Suriye'deki incelemelerin ardından Reyhanlı'da bulunan Bükülmez Sınır Karakolunu ziyaret eden Vali Doğan ve AFAD Başkanı Sezer vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerle bir araya geldi.

İncelemelerde ve ziyarette Vali Doğan ile AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer'e İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da eşlik etti.