Vali Vekili Bingöl: "Konteynerlerde klima ihtiyacı giderilecek"

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay'da 175 farklı bölgede 54 bin konteyner inşasının devam ettiğini, kurulumu tamamlanan 17 bin 400 adet konteynere 65 bin 255 kişinin yerleştiğini kaydederek, "Sıcak havaların başlaması ile birlikte ortaya çıkan klima ihtiyacı çözülmeye başlanmış olup kısa sürede tüm konteynerlerde klima ihtiyacı giderilecektir" dedi.

Vali Vekili Bingöl, Hatay Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kentte enkaz kaldırma, konteyner kurulumu ve yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Şubat sabahı Anadolu coğrafyasının tarihin en büyük ve yıkıcı depremlerinden birini yaşadığını hatırlatan Bingöl, depremi en yıkıcı etkisiyle, birlikte yaşayan gazi Hataylı hemşehrilerine gösterdikleri gayret ve fedakarlıklardan dolayı şükranlarını sundu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren, devletin ve bütün vatandaşların büyük felaketi göğüslemek için olağanüstü bir çaba sarf ettiğinin altını çizen Bingöl, “Başta Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ, Hassa olmak üzere bütün ilçelerimiz depremden etkilenmiştir. İlimiz genelinden konutların yüzde 36'sı, ticarethanelerin yüzde 45'i kullanılamaz hale geldi. İl merkezinde ise bu oran yüzde 63'e çıkmıştır. Bu yapı stoğu içerisinde yer alan yıkık ve acil yıkılması gereken yapıların tamamı temizlenmiştir” diye konuştu.

"17 bin 400 konteynere, 65 bin 255 kişi yerleşti"

Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine değinen Bingöl, ayrıca enkaz döküm sahalarındaki ayrıştırma işlemlerinin de sürdüğünü kaydetti.

Depremden bugüne Hatay'da toplam 175 farklı bölgede 54 bin konteyner inşasının devam ettiğini aktaran Bingöl, bunlardan kurulumu tamamlanan 17 bin 400 adet konteynerin 65 bin 255 kişinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

"Klima ihtiyacı gideriliyor"

Önümüzdeki 1 haftalık dilim içerisinde ilave 8 bin konteynerin de depremzedelerin hizmetine sunulacağını duyuran Bingöl, "Tüm konteynerlerimizde çok kısa süre içerisinde kurulum tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Sıcak havaların başlaması ile birlikte ortaya çıkan klima ihtiyacı giderilmeye başlanmış olup kısa sürede tüm konteynerlerde klima ihtiyacı giderilecektir" dedi.

"İş yerleri teslim ediliyor"

Ekonominin can damarı olan esnafların geçici iş yeri taleplerinin çok hızlı bir şekilde karşılandığını vurgulayan Bingöl, yapımına başlanan 3 bin 880 iş yerinden bin 453'ünün hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

"883 bin 992 seçmen sandığa gitti"

Hatay'da 1 milyon 62 bin 886 seçmenden 883 bin 992'sinin anayasal hakkını kullanarak sandığa gittiğini ve oyunu kullandığını ifade eden Bingöl, "Yüksek oranlı bu katılımın barınma, beslenme ve tahliye işlemleri başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Aynı uygulama 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde de yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Toplantıya; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kütahya Valisi Ali Çelik, Merkez Valileri Osman Kaymak ve Aykut Pekmez katıldı.