Voleybol: Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde mağlup

AXA Sigorta Efeler Lig’inde Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şehit Aileleri Derneği’ne 3-1 mağlup oldu.
AXA Sigorta Efeler Lig'inde Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şehit Aileleri Derneği'ne 3-1 mağlup oldu.
Hatay Merkez Spor Salonu'nda oynan maçta ilk seti 17-25 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-27 geride tamamladı ve konuk takım 2-0 öne geçti.
Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü sette savunmayı daha dikkatli ve kontrollü yapan mavi beyazlılar, seti 25-21 tamamlayarak setlerde durum 2-1'e geldi.
Son topa kadar skoru lehine çeviremeyen ev sahibi takım, dördüncü seti 20-25, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.