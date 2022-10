Volkan Demirel: "Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bileceğiz”

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Alanyaspor maçını kazanmak için hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bileceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu ama futbolda puan kayıplarının olabileceğini söyledi. Demirel hedefler doğrultusunda bazı zorlukları karşılamak zorunda olmak gerektiğini belirterek, “Engel veya bir sıkıntı yok. Her şey çok iyi gidiyor şimdilik. Hatay'ın zaten beni nasıl karşıladığını ben yaşadıklarımı gördükten sonra çok mutlu oldum. Evet, benim için ilk defa İstanbul‘dan ayrıldım ama bazı hedefleriniz varsa bazı zorluklarla da karşılaşmak zorundasınız. Bu zorluklar benim için daha büyük istek, inanç ve hırs yapıyor. O yüzden bana artı yansıyacaktır bu” dedi.

"Takımın hakkı olan yere en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım"

Alanyaspor maçında gerektiği gibi oynayarak kazanacaklarını belirten Demirel, “Aynı şekilde hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan yine eminiz. Ben Sivas maçına çıkmadan önce de söyledim. Bu maçı kazanacağız diye. Kazanmaktan başka hiçbir planımız yok diye. Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bildik. Bu hafta yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen taraf biz olacağız. Onun dışında da fazla ekstra bir durumumuz yok. Herkesin morali çok yüksek, çok motive, ben zaten geçmişe dönmek istemiyorum ama son bir 10 gündür 15 gündür takımla beraberim. Ama hakikaten olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O yüzden bu takımın hakkı olan yere en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım” dedi.

"Ruben özür diledi, dilemesi gerekiyordu"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ruben Riberio'nun Sivasspor maçında kırmızı kart görmesinde olumlu şartları düşündüğünü belirterek, “Cristian'ın (Atsu) sakatlığı var, kırmızı kart cezalılarını biliyorsunuz zaten. Falette geri dönecek bu hafta ama Ribeiro'nun bir kart cezası var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Soni'nin ameliyat olduğunu biliyorsunuz. Sakatlık süreciyle ilgili zaten bilginiz var. Bunlar maç içinde olacak şeyler. Hiçbir şekilde tabii ki bunu başka yerlere çekmek, başka şeyler düşünmek istemiyorum. Bu sahada futbolda eksiklik de var, sakatlık da var. Bundan sonra ne yapacağımız önemli. Onun ne yaptığını takım çok iyi gösterdi. Çok iyi bir savunmayla 10 kişi kalmamıza rağmen 60 dakika hemen hemen çok iyi mücadele ettiler ki, baktığınızda savunma olarak sıkıntılı gözüken takımın bunu 10 kişi yapması, hem de Sivas gibi bir yerde. Rakım yüksek, işte onların durumu belli. O yüzden bence çok önemli bir galibiyetti. O yüzden ben olumsuz şartlar yerine olumlu şartları düşünüyorum. Bizim adımıza 10 kişi kalmamız bence olumlu bir şart oldu. O yüzden ben olumlu taraftan bakıyorum bu olaya. Ruben özür diledi, dilemesi gerekiyordu. Ama takımda ona teşekkür etti. Niye, 10 kişi kaldık ve bu savunmayı sen yaptırdın bize diye. Bence takımın da Ruben'e teşekkür etmesi lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Sizler farklı yorumlayabilirsiniz ama benim yorumum çok daha farklı” dedi.

"Biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi edeceğiz"

Ligin kendileri için yeni başladığını ve ilk haftanın unutulmasını istediğini belirten Demirel, “Ben hep şunu diyorum; bizim için 6 hafta yok. Sizin için de olmasın artık. Bu soruyu da bir daha sormayın artık. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Burası geçen hafta başladı. Bundan sonra da inşallah hedefimiz her maçı kazanmak. Ama tabii ki futbolda mağlubiyetler, beraberlikler puan kayıpları olacaktır. Ama ben her maça kazanmak için çıkacağım. Dediğim gibi bizim için lig şimdi başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde yakışır bir şekilde bu takımın hak ettiği bir şekilde ilerleyecek. Biz bunun için çalışacağız. Karşı taraf bizden daha iyi olur. O zaman da tebrik etmesini biliriz. Ama biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Taraftara çağrı

Demirel tüm Hataylıların Alanyaspor maçına davet ederek, “Futbol taraftarla güzel. Bakıyoruz geçen sene pandemi oldu, şu taraftardan uzak kaldık. Ama bu sene inşallah görüyoruz diğer statlardaki seyirci çoğunluğunda. Aynısını bu hafta biz de bekliyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı genç, erkeğimiz, kızlarımız, ablalarımız herkes, Hatay'a gönül veren azıcık Hatay'ı aklının ucundan geçiren herkes, Hataylı olan herkes lütfen maça gelsin. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Çünkü biz taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Evet çalışıyoruz, çok iyi çalışıyoruz, çok iyi arkadaşlarımız her dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiği kadar ama bunlar stada çıktı mı o coşkuyu görünce bu verdiklerinin daha fazlasını verecekler. Ben buna inanıyorum. Ve eminim ki bana gösterilen ilgi, takıma gösterilen istek hava her şey şu an çok güzel ve bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. O yüzden sizlerin aracılığıyla Hatay'a Hatay maçına da davet ediyorum. Tüm Hataylıları” dedi.

Erce Kardeşler: "Geçen hafta kazanmamız bizler için çok iyi oldu"

Hatayspor sezon başı transferlerinden kaleci Erce Kardeşler ise Alanyaspor maçını kazanıp çıkışlarına devam etmek istediklerini ifade ederek, “Tabii ki öncelikle geçen hafta kazanmamız bizler için çok iyi oldu. Gerçekten çok fazla ihtiyacımız vardı. Gerek teknik ekip, gerek futbolcular, gerek camia çok güzel kenetlendik ve 3 puanı aldık. Gerçekten bizim için çok değerliydi. Basit gözükebilir, ama gerçekten çok zorlandık. Maç psikolojik olarak mental olarak gerçekten zor bir maçtı bizim için. Ama kazandığımız için mutluyuz. Bu hafta da Alanya maçı var. Çıkışımıza devam etmek istiyorum. İnanıyorum ki yani biraz iddialı olacak ama bu sezonu rahat bir şekilde ilk 10'un içinde bitirebiliriz. Güle oynaya bir şekilde. Çünkü hem takım arkadaşlarıma güveniyorum hem hocalarımıza güveniyorum. Dediğim gibi yani benim aklımda kimseden yana bir soru işareti yok. Ne takım arkadaşlarım ve hocalarımızdan yana. Bence çok iyi bir şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki o sonraki hedef. Önceki hedefimiz Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kazanıp çıkışımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

Hatayspor, rakibi Alanyaspor'u 9 Ekim Pazar günü Hatay Stadyumu'nda saat 17.00'da konuk edecek.