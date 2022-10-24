Volkan Demirel: "Plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken maçı kazandıklarını ve maça çıkmadan önce iki şekilde plan yaptıklarını ifade ederek, "plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri, planladıkları, analize göre hareket ettikleri bir maç olduğunu belirten Volkan Demirel, “Kazanmamız gereken maçı kazandık. Maça çıkmadan önce iki şekilde planlamıştık. İlk 60 dakika son 30 dakika diye. Ama yediğimiz çok erken bir gol biraz olsun bizi etkiledi ama takımım çok iyi reaksiyon gösterdi. İlk yarıda biraz gol erken gelmesinden dolayı tedirginlik vardı. Ama ikinci yarı devrede neler yapabileceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Neticesinde de takım çıkarak çok güzel iki tane golle, organize iki tane golle maçı kazanmasını bildi. O yüzden ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz, planladığımız, analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu. Çünkü Beşiktaş'ın ilk 60 dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. Son beş maçlık periyotta bunu gösterdiler. Planımızı da buna göre yaptık ve plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı” şeklinde konuştu.