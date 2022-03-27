Volkanik göl piknikçilerin akınına uğruyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki volkanik Haydarlar Gölü, hafta sonları piknikçilerin akınına uğruyor.

Asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.

Hassa'ya 4 kilometre mesafedeki volkanik göl, başta sakar meke, ak balıkçıl ve batağan olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Haydarlar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonları da piknikçileri misafir ediyor.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, doğal bir göl olan Haydarlar'ın birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Yaz aylarında gölde suyun eksildiğini belirten Başkan Karataş, "Gölde su seviyesinin yıl boyunca düşmemesine çalışıyoruz. Bununla alakalı Tahtaköprü Barajı'ndan su takviyesi yapıyoruz. En büyük hedefimiz burayı turizme kazandırmak" dedi.