Vücudunda kitlelerle doğan bebeğinin tedavi edilmesini istiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğuştan vücudunda leke ve kitleler bulunan 14 aylık Abdurrahman İsmail tedavi edilmeyi bekliyor.

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen İsmail ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdurrahman İsmail, vücudunda siyah leke, sırtında ise kitlelerle dünyaya geldi. Aile birçok hastaneye başvurdu ancak çocuğa teşhis konulamadı. Anne Fatma ile baba Hedi İsmail (33) maddi imkansızlıklar nedeniyle bebeğin tedavisini yaptıramadıklarını söyledi. Çocuğunun rahatsızlığını gözyaşlarına boğularak anlatan anne İsmail, “Abdurrahman Reyhanlı'da doğdu. Doğuştan vücudunda siyah lekeler ve kitleler vardı. Ne olduğunu anlayamadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yaptıramadık. Oğlum sürekli kaşınıyor. Rahat uyuyamıyor. Acı çektiğini hissediyorum. Bir an önce tedavi edilmesini ve sağlıklı olmasını istiyorum. Maddi imkansızlık nedeniyle elimizden bir şey gelmiyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Abdurrahman bebek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği hastalığın teşhis çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.