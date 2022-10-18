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Yabancı öğrencilere Hatay kültürü tanıtıldı

Erasmus-Gençlik Çalışanlarının Değişimi programıyla Hatay’a gelen öğrencilere kentin kültürü tanıtıldı.

Erasmus-Gençlik Çalışanlarının Değişimi programıyla Hatay'a gelen öğrencilere kentin kültürü tanıtıldı.


Girişimci Fikirler: "Geleneksel Üretimin Kuşaklar Arası Aktarımı" projesi çerçevesinde 7 farklı Avrupa ülkesinden gelen ziyaretçiler EXPO Ulusal Şehir Bahçeleri ve Bitki Müzesini inceledi.


Geleneksel üretim ve ürünlerin gençler tarafından yeterli ilgi görmemesiyle Avrupa'da artan işsizlik sorununu birlikte işleyerek farkındalık oluşturmak isteyen projede öğrenciler Hatay'da bölgeye özgü, Hatay ipeği ve ipek böcekçiliği, nar ekşisi yapımı ve defne sabunu üretim atölyelerine katıldılar.

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