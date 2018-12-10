Yağmur altında su sümbülleriyle mücadele

Hatay'da son günlerde sıkça gündeme gelen Asi Nehri'nde, su sümbülleri istilasını önlemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, amfibik araç kiraladı.

Hatay'ın incisi olarak adlandırılan ve ters olarak akmasıyla bilinen Asi Nehri'nde son günlerde meydana gelen su sümbülü istilasının önüne geçmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'dan amfibik araç kiraladı. Nehri istila eden su canavarları ile mücadeleyi sürdüren büyükşehir Belediyesi, ekipleri, yağmurlu havaya rağmen çalışmaları sürdürdü.

Kamu kurum ve kuruluşlarından yardım beklediklerini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Şube Yönetim Müdürlüğü Personeli Eray Özdemir, “Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki çalışmalarımızı süreklendirmeye çalışmaktayız. Bu amfibik aracı kiraladık, devam edecek çalışmalar. Bununla beraber tüm dere ve nehirlerimizi de temizleyeceğiz. Su sümbülleri ile mücadele sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım beklemekteyiz” dedi.

Kiralanan amfibik araçtan beklenen verim alınmazken, ekiplerin amfibik araç ve eldeki imkanlarla çalışmaları aralıksız sürdüreceği öğrenildi.