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Yağmur duası kabul oldu, Hatay'da yağış başladı

Hatay’da Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından akşam saatlerinde ilde yağmur başladı.

Hatay'da Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından akşam saatlerinde ilde yağmur başladı.



Hatay'da bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Dua sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak yağışa yakalananlar kapalı alanlara ya da evlerine koşarak gitmeye çalıştı. Vatandaşlar bugün yapılan yağmur duasının ardından yağmurun yağmasını "Dua kabul edildi" olarak yorumladı.

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