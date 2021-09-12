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Yağmur sonrası kayalar Samandağ-Arsuz yoluna düştü

Hatay’da yağmur sonrası, Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü.

Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz çevre yolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir süre yol ulaşıma kapatıldı.


Ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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