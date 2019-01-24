Yağmurdan zarar gören kamplara battaniye yardımı

Suriye'nin İdlib ili kırsalında devam eden yağmur yağışlarında zarar gören ve yolları kullanılamaz hale gelen kamplarda İHH tarafından battaniye dağıtımı yapıldı.

Yoğun yağmur yağışları sonucu büyük zarar gören ve yolları kullanılamaz hale gelen Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Atme, Kerame ve Kah kamplarındaki bin aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 3 bin adet battaniye dağıtımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere yönelik kış yardımlarının devam ettiğini söyledi.

İdlib kırsalındaki 3 farklı kampta battaniye dağıtıldığını belirten Tosun, ‘'Ekim ayından bu yana devam eden yoğun yağmur yağışları kampları olumsuz etkiledi. Bazı çadırlar kullanım dışı kaldı. Yine bazı çadır kentlerin yolları dahi kullanılamaz hale geldi. Yağışlar nedeniyle mağdur olan sivillere yönelik yardım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda İdlib ili kırsalındaki Atme, Kerame ve Kah kamplarında 3 bin adet battaniye dağıtımı yaptık. Dağıtımlarımız bin aile faydalandı. Yardım çalışmalarımız devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanında insani yardım çalışmaları yürütüyor.