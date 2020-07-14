Yakutiye Kaymakamı Arslan Kırıkhan'a atandı

Erzurum'un Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Kaymakamlığına atandı.

2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kırıkhan Kaymakamlığına atanan Mahmuthan Arslan 1976 yılında doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun alan Arslan, sırasıyla Ağrı Patnos Kaymakamlığı, Emet Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kırıkhan Kaymakamlığına atanan Mahmuthan Arslan evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise Erzurum Vali Yardımcılığına atandı.