Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Hatay'da seyir halinde ki bir araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi Müze Otel civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücüsünün aracı durdurup haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan araca ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.