Yanan termal otel 2 ay hizmet veremeyecek

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahalesi'nde geçen hafta elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle bazı bölümleri kullanılamaz hale gelen Hattuşa (İsos) Termal Tesisinin Genel Müdürü Mustafa Yıldız, tesisin yaklaşık 2 ay hizmet veremeyeceğini, konaklama esnasında maddi zarara uğrayan devre mülkçülerin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

Hattuşa (İsos) Termal Tesisinin Genel Müdürü Yıldız yaptığı açıklamada, geçen hafta talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bu vahim olay yapılan tetkikler, uzmanlar ve bilirkişi tespitlerinde gece boyunca defaatle elektrik ana hatlarından yüksek voltajda gelen elektrik akımından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın esnasında tesiste bulunan 650 kişi hemen tahliye edildi, fakat bazı üst katlarda mahsur kalan 23 kişi itfaiye yardımıyla kurtarılarak Erzin ve çevre ilçe devlet hastanelerinde tedavileri yapıldı" dedi.

Şu an tesiste hızlı bir şekilde yenileme ve restore çalışmalarına başlandığını ifade eden Yıldız, "Tesis, yaklaşık 2 ay kadar hizmet veremeyecek. Sonrasında daha yeni ve daha kapsamlı ve güzel şekilde hizmet verecek. Tesisimiz tam kapsamlı sigortalı olup zararı sigorta firması tarafından karşılanacak. Konaklama esnasında maddi zarara uğrayan devre mülkçülerimizin zararları tesisimizce karşılanacak. 2 ay içerisinde konaklama yapacak ortaklarımız diğer şehirlerde bulunan tesislerimizden yararlanabilecek ya da hizmete açıldığında kullanabilecekler" diye konuştu.