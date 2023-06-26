İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Hatay’ın Kumlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri Metin Günay hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri Metin Günay hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir buğday tarlasında çıkan yangına müdahale için giden Kumlu Belediyesine bağlı itfaiye personeli Metin Günay (41), aracın üzerinde yangına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.