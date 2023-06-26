Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Hatay'ın Kumlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri Metin Günay hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir buğday tarlasında çıkan yangına müdahale için giden Kumlu Belediyesine bağlı itfaiye personeli Metin Günay (41), aracın üzerinde yangına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.