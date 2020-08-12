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Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı

Hatay’da bir apartman dairesinde çıkan yangında, bayılan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, bayılan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.


Yangın, Defne ilçesi Harbiye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumandan etkilenerek bayılan karı kocanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Merdiven yardımıyla bulundukları alandan indirilen çift, ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından dairede orta çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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