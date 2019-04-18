İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 2. katında elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binadaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.


Bina girişinde bekleyen ambulansa alınan vatandaşlara dumandan etkilendikleri için oksijen verildi. Yangına müdahale sırasında dumandan bir itfaiye eri de etkilendi. Yangında can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.