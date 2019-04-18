Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 2. katında elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binadaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Bina girişinde bekleyen ambulansa alınan vatandaşlara dumandan etkilendikleri için oksijen verildi. Yangına müdahale sırasında dumandan bir itfaiye eri de etkilendi. Yangında can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.