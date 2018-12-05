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Yangında otelin 7. katında mahsur kaldılar

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 7.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı.


Kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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