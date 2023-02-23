Yangının ardından İskenderun Limanı'ndaki ayrıştırma çalışmaları havadan görüntülendi

Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangının kontrol altına alınmasının ardından limandaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Limanında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devrilen konteynerlerden dolayı başlayan yangın 90. saatte kontrol altına alınabilmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından limanda hasar gören konteynerler ayrıştırılmaya başlandı. Yangında hurdaya dönen konteynerler bir köşede, devrilen konteynerler ise başka bir köşede sıralanıyor. Deprem öncesi üst üste sıralanan ancak depremin ardından devrilen konteynerler de dikkatlerden kaçmadı. Limandaki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Hurdaya dönen konteynerler yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.