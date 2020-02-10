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Yaralı askerler helikopterle getirildi

İdlib’de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler, askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi.

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler, askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.


Saldırıdan sonra bölgeye hareket eden helikopter yaralı 5 askeri Hatay'a getirdi. Devlet Hastanesi'nin pistine inen helikopterdeki yaralı askerler ambulansa alınarak hastaneye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisine başlandı.

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