Yaralı bulunan küçük orman kartalı tedaviye alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu küçük orman kartalı tedaviye alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutaşı Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazide kanadından yaralı ve bitkin halde küçük orman kartalı buldu.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kartal, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Küçük orman kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.