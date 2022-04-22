Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yaralı halde bulunan pelikan cinsi kuş tedavi altına alındı.

Dörtyol ilçesinde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri yaralı denizin ortasında uçmakta zorlanan pelikan ile karşılaştı. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri yaralı pelikanı koruma altına alarak, durumu Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Balıkçı teknesi ile denize açılan Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli kanadın dan yaralı olduğu belirlenen pelikanı alarak tedavisinin yapılması için Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.