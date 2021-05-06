Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 27. Jandarma Trafik Timi tarafından Aşağı Kepirce Mahallesinde, yol kenarında uçmakta zorlanan kızıl şahin türü yabani kuş ile karşılaştı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk kontrollerde sol kanat ve ayağının kırık olduğu tespit edilen yaralı şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Dörtyol Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.