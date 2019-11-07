Yaralı köpeğe vicdanlı sürücü sahip çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karayolundan geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acı çeken köpeğe yoldan geçen başka bir sürücü yardım eli uzattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi, Kumyığını mevkisi D-817 karayolundan geçmeye çalışan bir köpek, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. İç organı görülen acı içindeki köpek saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yoldan geçen bir başka sürücünün dikkati yaralı köpeğe yardım elinin uzanmasına neden oldu.

Kullandığı otomobili ile Toprakkale yönüne gitmekte olan Atakan Kuşçu, yerde yatan yaralı köpeği fark ederek yanına gittiğini gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kuşçu, "Baktım hayvan yaralı halde yatıyordu. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilçe ve Büyükşehir Belediyesini aradım durumu anlattım. Onlarda hemen bir kurtarma ekibi sevk edeceklerini söylediler. Yaralı hayvanın başında onların gelmelerini bekliyoruz. Eğer nasip olur da bu hayvan sağlığına kavuşursa, gerçekten sahiplenmeyi düşünüyorum. Ekiplerin gelmesini beklerken de kendisine söz verdim" dedi.

Yaralı köpek ihbarının ardından belediye ekipleri yaralı köpek için harekete geçti. Olay yerine gelen ekipte bulunan veteriner yaralı köpeğe ilk müdahalesini yaparken zabıta ekipleri de yol kenarında yol güvenliğini sağladı.

İlk sağlık müdahalesi olay yerinde veteriner hekim tarafından yapılan yaralı köpek daha sonra zabıta ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tedavi edileceği barınağa götürülmek üzere belediyeye ait araca konularak sevk edildi.