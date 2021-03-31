Yaralı leyleğe jandarmadan şefkat eli

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında hareketsiz duran bir leylek gördü. Leyleğin yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi. Ekipler, sol kanadı kırıldığı anlaşılan ve açlıktan bitkin düşen leyleği tedavi edilmek üzere Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.