İhlas Haber Ajansı

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Yaralı leyleğin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizin yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.


Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Arsuz'un Kaleköy açığında deniz yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tespit edildi.


Ekipler tarafından yaralı leylek, ilk müdahalenin ardından gerekli tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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