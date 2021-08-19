İhlas Haber Ajansı

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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahil yolu üzerinde sol kanadı kırılmış halde jandarma tarafından bulunan göçmen kuşlar arasında yer alan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil yolu üzerinde sol kanadı kırılmış halde jandarma tarafından bulunan göçmen kuşlar arasında yer alan yaralı leylek tedavi altına alındı.


Arsuz/Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Arsuz-Samandağ sahil yolu üzerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında yol üzerinde sıcaktan ve açlıktan bitkin halde olan leylek ile karşılaştılar.


Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince yapılan incelemede sol kanadının kırık olduğu tespit edilen yaralı leylek, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisinin ardından leyleğin doğaya bırakılacağı belirtildi.

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